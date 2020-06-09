Yurtta hava durumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi,...

Yurtta hava durumu
09.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre yurtta hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, güneybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu 36

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Sadece Amanoslar'da yaşayan 'Böceklerin kralı' Çanakkale'de görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşayan "Böceklerin kralı" Çanakkale'de görüldü
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
Chelsea'nin patronu Abramovich, 'Çığlık' tablosunu 815 milyon TL'ye satın aldı
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fenomen Murat Övüç, Kim Kardashian'ı eleştirirken Ermenilerle ilgili söylediği sözlerden dolayı ifade verdi
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
CHP'li meclis üyesi, şişik fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, şişik fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı transfer etmek istiyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Seren Serengil Beyazıt Öztürk
Spor Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Yurtta hava durumu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:49:18. #1.14#
title