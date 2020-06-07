Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...
07.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
(İHA)
Kaynak: İHA