Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL

Kaynak: İHA