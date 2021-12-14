YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ - Haberler
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YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Bilecik'te kaldığı yurtta fenalaşarak hayatını kaybeden Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Meltem Berberoğlu'nun Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cansız bedeni dayısı Cemal Altıparmak tarafından teslim alınarak cenaze aracıyla memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesine gönderildi. Genç kızın kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtilirken, Meltem Berberoğlu'nun bir süre önce fazla kilolarından kurtulmak için ameliyat olup midesine kelepçe taktırdığı öğrenildi.

YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

YURTTA FENALAŞIP HAYATINI KAYBEDEN MELTEM, ZAYIFLAMAK İÇİN MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRMIŞ

SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ

SAHTE İÇKİYİ BÖYLE SATIN ALMIŞ

 Üniversiteden yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (2)

Üniversiteden yurtta fenalaşıp, hayatını kaybeden Meltem için taziye mesajı (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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