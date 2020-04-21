Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler
İstanbul, Polis, İzmir, Güncel

Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

21.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:29
Yurtta

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Şehirlerin en işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, ülke çapında maske kullanımını artıran vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

Koronavirüs önlemleri doğrultusunda 23 Nisan Perşembe gününden itibaren uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle pazar yerleri ve gıda satışı yapılan yerlerde ise yoğunluk oluşturdu.

İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 17 seviyesinde

İstanbul'un en işlek yerlerinden Taksim ve Sarıyer sakin. Beşiktaş Meydanı'nın önceki günlere oranla daha kalabalık olduğu görülürken, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'deki meydanlarda az sayıda insana rastlandı.

İstanbul Anadolu yakasındaki Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe'de sahil, park, meydan ve caddeler sakin. Üsküdar meydanında hareketlilik gözlenmezken, Kız Kulesi ve Salacak sahil kordonunda ise polis ve zabıta ekipleri önlem aldı.

Kadıköy İskelesi, İETT peronları ve sahilde toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar dışında ciddi bir kalabalık görülmüyor. Polis ekiplerinin denetim yaptığı Kalamış, Caddebostan sahillerinde de sessizlik hakim.

Öte yandan, saat 12.00 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 17 dolaylarında seyretti.

İzmir'in işlek meydanları yine sessiz kaldı. Aydın'da Atatürk Kent Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise önceki günlere göre yoğunluk hakim.

Çanakkale ve Kütahya'da yağışlı hava

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da vatandaşlar "Evde kal." çağrılarına uydu.

Çanakkale'de sabah başlayan yağışlı hava da vatandaşların evlerinden çıkmamalarında etkili oldu. Kütahya'da, serin ve yağışlı havanın da etkisiyle sokaklarda sessizlik hakim.

Sakarya'da bazı yerler yoğun

Sakarya'nın en işlek güzergahları Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Dar Sokak'ta, bankadaki işlemleri ve ramazan dolayısıyla market alışverişi için evlerinden çıkanlar nedeniyle kısmen yoğunluk görüldü.

Kocaeli'de, kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ile çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Trakya'da da çağrıya büyük oranda uyuluyor

Edirne'de polis ekipleri, girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'ne, ateş ölçümünü yaptıkları vatandaşların girmesine izin veriyor.

Kırklareli'nde vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Tekirdağ'ın işlek yerleri Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel ve Köprübaşı meydanlarında az da olsa araç yoğunluğu yaşanıyor.

Antalya ve Muğla'daki sahiller ile meydanlar sakin

Güneşli havaya rağmen Antalya'da "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuldu.

Muğla'nın turistik ilçelerinin yanı sıra Isparta ve Burdur'da vatandaşların çoğu evde kalmayı tercih etti.

Karadeniz'de tedbirler karşılık buldu

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri, Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Giresun'da Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı, soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle eskiye oranla boş kaldı.

İç Anadolu'da sessizlik hakim

Kayseri, Malatya, Sivas, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de caddeler boş kalırken, Nevşehir ve ilçelerinde bazı banka ve kamu kurumları önünde yoğunluk görüldü.

Gaziantep'in işlek caddeleri sakin. Şanlıurfa'nın bazı noktalarında kısmen yoğunluk yaşandı.

Konya'da, Karatay Eski Garaj bölgesinde hareketlenmeye karşın ekipler uyarılarda bulundu. Afyonkarahisar, Karaman, Aksaray'ın işlek caddelerinde genel bir sessizlik hakim.

Aksaray'da da kent sakinleri sokağa çıkmıyor.

Samsun'da Çoban İskelesi vatandaşlara kapatıldı

Samsun'da Çoban İskelesi vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Çorum'un işlek noktalarından Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı'nda yaya ve araç trafiği görüldü.

Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da caddeler boş kaldı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan, Iğdır'da da sessizlik hakim.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Özkoç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Harun Tan Ümit Besen Yıldız Tilbe
Spor Falcao Mesut Özil Ergin Ataman Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Yurtta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 17:00:05. #1.15#
title