Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları "şaşırtıyor"
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Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları "şaşırtıyor"

Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları 'şaşırtıyor'
03.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki hizmet kalitesi ve ilginin "şaşkınlığını" yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki hizmet kalitesi ve ilginin "şaşkınlığını" yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Almanya, Danimarka, Azerbaycan, Somali ve Cibuti'den getirilerek Niğde'de yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreleri devam ediyor.

Vatandaşlar, Türkiye'ye ayak bastıkları havalimanından yurda yerleştirilmeleri ve yurttaki bakımlarına kadar, gösterilen ilgiyle ilgili memnuniyetlerini dile getiriyor.

Çocuğuyla Almanya'dan gelen Elif Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de havalimanında ateşlerinin ölçüldüğünü ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapıldığını belirterek, "Bebeğim olduğu için görevliler çok yardımcı oldu. Yurtta da aynı şekilde hemen yardımcı oluyorlar. Bize böyle bir imkan verdiği için Allah devletimizden razı olsun. Ramazan çok güzel geçiyor. Çayımızı çorbamızı eksik etmiyorlar, çok memnunuz." dedi.

"Bu çok gurur verici"

Ceyhan Yılmaz da Almanya'da cenazelerin üst üste gömüldüğü yönünde söylentiler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim değerimiz çok büyük. Başkumandanımız uçak gönderiyor, oradan hastasını alıp geliyor. Bu çok gurur verici. Ben ölsem de önemli değil ama gençlerimiz, çocuklarımız var. İnşallah iyi olur, Allah bu belayı başımızdan defeder. 1971'de gittim Almanya'ya, 'memleketimizde de şöyle köprüler olsa' derdik. Elhamdülillah hepsini gördük, canım feda olsun memleketime."

Danimarka'dan gelen Kadriye Şimşek ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına insan gibi davrandığını belirtti.

"Evimde 3 çeşit yemek yemiyordum"

Danimarka'dan gelen Mesut Elaldı da yurtlardaki hizmeti 5 yıldızlı otellere değişmeyeceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yemeklerimiz, bakımımız çok güzel. Evimde 3 çeşit yemek yemiyordum. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval vermesin. Hizmet çok güzel. Çay gidiyor, kahve geliyor, o gidiyor, yemek geliyor. Ne yalan söyleyeyim, böyle beklemiyordum, korkuyordum gelmeye. Şimdi 'rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi' diyorum."

Kesin dönüş yapmak üzere gittiği Almanya'dan yurda getirilen Ayşe Seval Sönmez ise duyarlılıklarından dolayı yetkililere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bize burada çok iyi bakıyorlar. 3 öğün yemeklerimiz geliyor. Çalışanlar çok iyi, çok misafirperverler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 'Avrupa'da herkese para dağıtılıyor' diye bir haber çıkmıştı ama öyle bir şey yok. Ben alamadım öyle bir parayı. Eğer Türkiye bana kapılarını açmasaydı, benim kesin dönüşümü sağlamasaydı, ben açıkta kalmıştım. Almanya'da 15 gün arkadaşımın yanında kaldım ve çok üzüldüm. Bütün dualarım kabul oldu. Cumhurbaşkanımız uçak yolladı, bizleri aldırdı. 14 günlük karantina sürem bitmek üzere, herkes inşallah ailesine kavuşacak. İş buldum, bir an önce işime başlamak istiyorum. Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum."

Yöresel ürünler ikram ediliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, yurtlarda kalan 717 misafiri, karantina sürelerinin ardından sağlıklı bir şekilde evlerine göndermeyi planladıklarını söyledi.

Vatandaşların, ramazan ortamından uzak kalmamaları için etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Ötgünlü, şöyle konuştu:

"Özellikle elma, tahinli pide, Niğde gazozu gibi yöresel ürünlerimizi iftarda ikramlık olarak dağıtıyoruz. İftarda Kur-an'ı Kerim okunuyor, sahura davulcularımız kaldırıyor. Canlı ezan okunarak oruçlarını açıyorlar. Ayrıca misafirlerimizin güzel vakit geçirmeleri adına kitap dağıtıyoruz. Oda içinde spor yapabilecekleri spor aletleri, çocuklarımıza oyuncak dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. 14 günün sonunda inşallah misafirlerimizi memnun bir şekilde evlerine yolcu edeceğiz."

Yurtlardaki hizmet ve ilgi karantinadaki vatandaşları 'şaşırtıyor'

Kaynak: AA

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