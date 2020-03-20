Yurtlarda karantinada olanlarda sağlık çalışanlarını alkışladı Yurtlarda karantinada olanlarda sağlık çalışanlarını alkışladı Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar, saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Yurtlarda karantinada olanlarda sağlık çalışanlarını alkışladı

İSTANBUL - Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar, saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.

Korona Virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilerek Güngören Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınmıştı. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak bir dakika boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.

Kaynak: İHA