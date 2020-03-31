Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu - Haber
Fatih Sultan Mehmet, Avrupa

Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

- Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu Yurttaki tahliye havadan görüntülendi Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı.

31.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:50
Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

- Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

Yurttaki tahliye havadan görüntülendi

İSTANBUL - Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. Tahliye olan vatandaşları almak için yurtlara gelen otobüsler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu önünde otobüslerin oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantina süresini dolduran vatandaşlar, son kez sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yurtlardan ayrılmaya başladı. Vatandaşların bazılarını yakınları özel araçlarla alırken, yakını olmayanlar özel tahsis edilen otobüslere binerek buradan ayrıldı.

Tahliye olan vatandaşları almak için gelen otobüsler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu önünde otobüslerin oluşturduğu uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haber
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haber
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haber
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Şener Prens Charles Nurgül Yeşilçay
Spor Yılmaz Vural Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yurtlarda kalan vatandaşları almaya gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 19:03:06. #1.14#
title