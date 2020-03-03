Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK'ya 'ışıklı' destek

03.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:48

NİĞDE'de, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için odalarındaki ışıklarla yurt binasında 'TSK', '1987', 'BAĞIŞ' ve 10 TL' yazdı. Daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüyen öğrenciler, tek tek şehitlerin isimlerini okudu.

Kaynak: DHA