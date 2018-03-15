Yurtlarda Kalan Öğrencilerden Afrin'deki Askerlere Destek

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla Afrin yazılı koreografi hazırladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan yaklaşık 500 kız öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, yurt binasında Afrin yazısı oluşturularak, yurt bahçesinde Türk bayrağı açıldı.

Sık sık "KYK, Mehmetçiğin yanında", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" "Bir ölür bin diriliriz" ve "Ne mutlu Türk'üm diye" gibi slogan atan öğrenciler, Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

KYK Afyonkarahisar İl Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de görev yapan askerlere moral vermek, her zaman onların yanında olduklarını bildirmek ve üniversite öğrencilerinin onlara selamlarını bildirmek üzere toplandıklarını söyledi.

"Allah, Mehmetçiğimizin burnunu kanatmasın" diyen Pervaneli, şöyle konuştu:

"Dualarımız onlarla beraber. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarına cenabı Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Unutmasınlar ki, biz Türk milleti olarak ve özellikle de gençlerimiz Afrin'de görev yapan askerlerimizin yanındayız. Mehmetçiğimizin yanındayız. Allah, sizlere güç ve kudret versin. Her daim sizleri Mansur ve muzaffer eylesin."

Öğrencilerden İlayda Doğan Bacım da Afrin'de görev Mehmetçiğe destek olmak için toplandıklarını belirtti.

Üniversite öğrencilileri, yapılan kareografinin ardından büyük Türk bayrağı açarak Erenler Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirdiler.