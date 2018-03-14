Yurtlarda Kalan Öğrencilerden Afrin'deki Askerlere Destek

ÇANKIRI/ Çankırı ve Kastamonu'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek olmak için ışıklı etkinlik yaptı.

Çankırı'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kız Yurdu ile Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdundaki öğrenciler, yurt binalarının dış cephesine ışıkla "Afrin" yazısı yansıttı.

"Afrin" yazısını fotoğraflayan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, "şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

KYK İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mazlumların sığınağı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlenmesiyle düşmanların gözünü Türkiye'ye diktiğini belirten Ak, "İçeride ve dışarıda düşmanlar ülkemizin bu gücünü kıskanmaktadır. Tabii ki ordumuz buna sessiz kalamazdı. Önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne göz diken teröristlere ülkemiz gereken dersi şu anda vermektedir. Biz de bu süreçte askerimizi, ordumuzu, milletimizi yalnız bırakamazdık." dedi.

Kastamonu

Kuzeykent'teki KYK Erkek Öğrenci Yurdu C-Blok'ta kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları yeniden açtı.

KYK İl Müdürü Reşat Asrak, öğrencileri duyarlılığından dolayı kutladı.

Mehmetçiğin vatan için Afrin'de mücadele verdiğini belirten Asrak, "Gençlerimiz askerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yaptı. Çok da güzel oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Lütfullah Şenel ise Afrin'de vatan için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.