Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler
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Ardahan, Güncel

Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler

Ardahan'da adli yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole amaçlı belirlenen yurtlara yerleştirilen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun infaz koruma memurlarına uzaktan görerek moral verdi.

04.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:46
Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler

Ardahan'da adli yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izole amaçlı belirlenen yurtlara yerleştirilen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun infaz koruma memurlarına uzaktan görerek moral verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Ardahan Cezaevi Savcısı Selçuk Gedik, hakim Erhan Karahan ile cezaevinin kurum 1. müdürü Hüseyin Uçar, yurtlarda izole altındaki görevlileri ziyaret etti.

Yetkililer, pencerelere çıkan infaz koruma memurlarına yurt bahçesinden seslenerek moral vermeye çalıştı.

Başsavcı Kesgin, burada memurlara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir süreçte cezaevi personelinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Ailelerinden uzak durup, hastalıkla mücadele için büyük bir fedakarlık yapan memurları tebrik etmek ve alkışlamak için geldiklerini ifade eden Kesgin, "Yaptığınız fedakarlık çok büyük. Bunun zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yakın sürede normal çalışma sistemimize geri döneceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin. Herhangi bir ihtiyacınız, talebiniz olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Adalet Komisyonu Başkanı Durgun da büyük fedakarlık gösteren infaz koruma memurlarını alkışlamak için geldiklerini anlattı.

Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler

Kaynak: AA

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Yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler
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