Yurtlara özel spor alanları oluşturuldu

DÜZCE (İHA) – Konuralp bölgesinde bulunan ve Düzce Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin hizmetinde olan Raziye Begüm ve Necla Pekolcay Kız yurtlarına özel spor alanı oluşturuldu.

KYK yurtlarının iç mekan hazırlıklarını yapan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, dış alanlarda da düzenleme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay Kız yurtlarının ortak olarak kullanabileceği etkinlik ve spor alanları ekipler tarafından yurtlar açılmadan önce hazırlandı. Misafir olarak kalacak öğrencilerin kullanacağı spor alanları Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı'nın katılımı ile hizmete açıldı. Öğrenciler spor yapmak istediği zaman özel alana gelerek spor yapabilecek. - DÜZCE