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Yurtlar arası satranç şampiyonası yapıldı

Yurtlar arası satranç şampiyonası yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtları arası satranç şampiyonası yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtları arası satranç şampiyonası yapıldı.

Kent genelinde bulunan 10 yurttan seçilen öğrencilerle Bahçeşehir Spor Salonunda il satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılım sağlayan öğrenciler şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada bazı öğrenciler bir üst tura yükselirken, ilerleyen zamanlarda yapılacak finaller ile şampiyonun kim olacağı belli olacak. - DÜZCE

Yurtlar arası satranç şampiyonası yapıldı

Yurtlar arası satranç şampiyonası yapıldı

Yurtlar arası satranç şampiyonası yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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