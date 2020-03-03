03.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:01

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtlar Arası Futbol Turnuvası başladı. İldeki 7 yurt arasında düzenlenen turnuvanın açılışında şehitler için dua edilerek saygı duruşunda bulunuldu.



Nazilli Belediyesi Serkan Balcı Futbol Sahasında oynanacak olan müsabakaların açılış töreni Hacı Mustafa Efendizade Yurdu bahçesinde yapıldı. 02-07 Mart 2020 tarihleri arasında 6 gün sürecek olan futbol turnuvasının açılış törenine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yurt müdürleri ve yurt futbol takımlarının oyuncuları katıldı. Aydın, Hacı Mustafa Efendizade, Kuşadası, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Koçarlı Yurtlarının katıldığı turnuva şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Aydin İl Müdürü Cenap Fillikciğlu, açılışta yaptığı konuşmada turnuvada yer alan takımlara başarılar dileyerek vatanın vatan sevgisi ile dolu gençlere emanet olduğunu söyledi.



Fillikçioğlu, konuşmasının sonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 34.'sü düzenlenecek iller arası voleybol turnuvası grup elemelerinin 3. Grup müsabakalarına, Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürlüğünün ev sahipliği yapacağını, 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Nazilli Spor Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan elemelere 8 il takımının katılmasının beklendiğini söyledi.



Açılış töreninde şehitler için Kur'an okundu ve dua edildi. Daha sonra turnuva başladı. - AYDIN

Kaynak: İHA