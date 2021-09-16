Yurtlar açıklandı mı? KYK yurt sonuçları son dakika! KYK yurt başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri sonuçlar için sık sık Yurtkur'un online sitesine erişim sağlayarak bilgi edinmeye çalışıyor. 2021-2022 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte devlet yurtlarında barınma hakkı elde edecek olan öğrenciler de belli olacak. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 13 Eylül sonrası açıklandı.

YURTLAR AÇIKLANDI MI?

2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yurt başvuru işlemleri, 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı belli olacak.

Ancak açıklandığında başvuran adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Yurtta barınma hakkı kazanan öğrenciler, yerleştikleri yurdu aynı sonuç ekranında görecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KYK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem