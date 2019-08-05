Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.99 düştü, yıllık yüzde 21.66 arttı

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99 düşerken, üretici enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.66 yükseldi.

5.08.2019 10:04
Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 0.99 düştü, yıllık yüzde 21.66 arttı

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.99 düşerken, üretici enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.66 yükseldi.


Kaynak: DHA
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