Yurtiçi Üfe Ocak'ta Yüzde 0.45 Arttı, Yıllık Üretici Enflasyonu Yüzde 32.93

– Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28.70 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA