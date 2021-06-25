Yurtiçi Kargo yatırımlara ve projelere devam ediyor

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2020 yılında olduğu gibi yeni birimler açmaya ve istihdamda artış sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyüğü olacak otomasyon sistemine sahip transfer merkezimizin inşaatı devam ediyor.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2020 yılında olduğu gibi yeni birimler açmaya ve istihdamda artış sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyüğü olacak otomasyon sistemine sahip transfer merkezimizin inşaatı devam ediyor. Saatlik kargo işleme kapasitesi ile dünyada da sayılı merkezlerden biri olacak olan transfer merkezimizi eylül ayında hizmete almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Önyol, kargo adedi, personel sayısı, birim sayısı, ekonomik büyüklük gibi tüm metriklerde sektörün lideri konumunda olduklarını kaydetti.

Önyol, "Yaptığımız yatırımların sonucu olarak, sadece ilk 6 ay içinde Şikayetvar tarafından verilen Mükemmel Müşteri Hizmetleri Birincilik Ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından verilen En İtibarlı Kargo Markası Ödülü, Türk Ekonomisine En Çok Fayda Sağlayan Markalar Ödülü, Standartları Belirleyen Marka Ödülü, Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka Ödülü gibi birçok ödülün sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde sadece personel sayısını 18 binlere çıkarmakla kalmadıklarını, salgın öncesinde hazırladıkları ve yıl içerisinde zamana yayarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerinin de olduğunu aktaran Önyol, bu projeleri çok kısa sürede hayata geçirdiklerini ve bu zorlu dönemi memnuniyet seviyesini yukarıya taşıyarak atlattıklarını kaydetti.

"Müşteri memnuniyetinde yaşanan artış, bir çok bağımsız kuruluş tarafından ödüllendirilmemizi sağladı"

Fatih Önyol, 2021 yılının ilk yarısının kendileri açısından olumlu geçtiğini belirterek, "2020 yılında operasyonel kabiliyetimizi artırmak amacıyla sahaya sürdüğümüz projelerimizin meyvelerini topladığımız bir dönemin içinden geçiyoruz. Müşteri memnuniyetinde yaşanan artış, birçok bağımsız kuruluş tarafından ödüllendirilmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Özellikle salgınla birlikte neredeyse ticaretin tamamının kargo sektörü ile ayakta kalabilmeyi başardığını ve insanların evlerinden çıkamadığı bir dönemde güçlü kargo şirketleri ile çalışan şirketlerin çok daha az zararla bu dönemi atlattığını aktaran Önyol, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda çok önemli noktalardan biri de şudur; anlaşmalı olduğunuz kargo şirketi, sizin son kullanıcı tarafındaki temsilcinizdir. Çalıştığınız kargo markasının imajı ne kadar güçlü, hizmeti ne kadar sorunsuz ise siz de o kadar güçlü olursunuz. Kargo tarafınız ne kadar zayıfsa siz de marka algınızda o ölçüde zayıf kalacaksınız. Sektör için sürdürülebilir bir büyüme ve taleplere gerçek kapasite artışı ile cevap vermek de büyük önem taşıyor. Hiçbir fiziki büyüme yatırımı yapmadan, kapasitenizin üzerinde kargo kabulü yaparak hacimde büyümeye çalışmak, teslim sürelerini uzatarak hem müşterinizi hem de personelinizi üzmekten başka hiçbir getiri sağlamıyor. Pandemi döneminde yeni şubeler, yeni aktarmalar, otomasyon merkezleri açarak ve personel sayımızı yükselterek, kargo taşıma kapasitemizi yüzde 50 artırmış bulunuyoruz."

Yurtiçi Kargo'nun müşteri memnuniyet skorunun, Avrupa ortalamasının bile üzerinde olduğunu bildiren Önyol, "Daha da iyi olmak için 2021 yılında operasyon kabiliyetini artıracak yeni projelerin yanında müşteri deneyimi ile ilgili de ciddi atılımlar gerçekleştireceğiz. Ek olarak İstanbul Adalar'nda yaşayan vatandaşlarımıza da bir sürprizimiz var. Yurtiçi Kargo teknesini denize indirdik. Yakında adalarda yaşayan vatandaşlarımız, daha hızlı ve güvenli bir şekilde kargolarına kavuşacak. Ayrıca yakın zamanda Adalar için ek yatırımlarımız da olacak. Onlar da sürpriz olsun. Yakında açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni birimler açmaya ve istihdamda artış sağlamaya devam edeceğiz"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Önyol, şirketin gelecek dönem hedeflerine ve projelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yurtiçi Kargo olarak dünyada yaşanan gelişmeleri yakından ve yerinde takip ederek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu bağlamda 2020 yılında olduğu gibi yeni birimler açmaya ve istihdamda artış sağlamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyüğü olacak otomasyon sistemine sahip transfer merkezimizin inşaatı devam ediyor. Saatlik kargo işleme kapasitesi ile dünyada da sayılı merkezlerden biri olacak olan transfer merkezimizi eylül ayında hizmete almayı planlıyoruz. Sıfırdan inşa ettiğimiz Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezinin yanı sıra 4 farklı aktarma merkezimizde de otomasyon dönüşümünü başlatıyoruz. Onları da yıl içerisinde tamamlamış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak