Yurtiçi Kargo, "IDC CIO Ödülleri 2021"de ödül aldı
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Yurtiçi Kargo, "IDC CIO Ödülleri 2021"de ödül aldı

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Yurtiçi Kargo, 'IDC CIO Ödülleri 2021'de ödül aldı

Yurtiçi Kargo, salgın döneminde kargo talebinde yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus projesiyle "IDC CIO Ödülleri 2021"in "IDC Özel Ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

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Yurtiçi Kargo, salgın döneminde kargo talebinde yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus projesiyle "IDC CIO Ödülleri 2021"in "IDC Özel Ödülleri" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye genelinde uygulanan proje için geliştirilen YK Plus Mobil uygulamasını binlerce tedarikçisine sunan Yurtiçi Kargo, uygulama ile tedarikçilerin gelir takibi, fatura oluşturma ve eğitim içerikleri gibi birçok özelliğe tek bir uygulamadan ulaşmasını sağladı.

Yurtiçi Kargo Bilgi Sistemleri tarafından Nisan 2020'de geliştirilmeye başlayan ve kasım ayında yayına alınan YK Plus Mobil uygulaması, kargo operasyonunun güvenli ve hızlı bir işleyişle sürdürülmesini sağladı. YK Plus sistemine Taşıyıcı ya da Teslim Noktası olarak dahil olanların kargo süreçlerini takip edebilmeleri için geliştirilen YK Plus Mobil uygulaması ile kargo işlemlerinin anlık takibi, günlük ve haftalık teslim edilen kargoların listelenmesi, uygulama üzerinden ERP entegrasyonu ile kazanç takibi ve otomatik oluşan faturaları kuruma iletme, eğitim ve oryantasyon içeriklerini takip edebilme gibi kolaylıklar sağlanıyor.

Yurtiçi Kargo'nun salgın başlar başlamaz devreye aldığı YK Plus projesi, kendi içinde 4 farklı teslimat modelini barındırıyor. Bu modeller, konut bölgelerindeki operasyon kabiliyetini artıran Doğrudan Dağıtım Noktaları, esnaftan oluşan YK Plus Teslim Noktaları, akıllı kargo dolapları ve araç sahibi girişimcilerden oluşan YK Plus Taşıyıcı başlıklarından oluşuyor.

YK Plus Teslim Noktaları ve Akıllı Kargo Dolapları, Yurtiçi Kargo müşterilerini, tercih etmeleri halinde evde kargo beklemekten kurtarırken, DDN ve YK Plus Taşıyıcı modeli adrese teslim kargoların daha hızlı teslim edilmesini sağlıyor.

Yurtiçi Kargo, 2019 yılında "inovasyon" kategorisinde e-kimlik ve YKGame projeleriyle ödül almıştı. Şirket ayrıca, şubat ayında da teknoloji alanında tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brands Turkey kapsamında "En Teknolojik Marka" ödülüne layık görülmüştü.

Yurtiçi Kargo, 'IDC CIO Ödülleri 2021'de ödül aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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