Yurtiçi Kargo'nun minikleri geleceğin kargocularını çizdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurtiçi Kargo'nun minikleri geleceğin kargocularını çizdi

Yurtiçi Kargo'nun minikleri geleceğin kargocularını çizdi
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen 23 Nisan Resim Yarışması'nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen 23 Nisan Resim Yarışması'nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmaya şirket çalışanlarının çocukları katıldı. "Geleceğin Kargocusunu Çiz" konulu resim yarışmasında minikler, sınırsız hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu.

Çocukların hem eğlendiği, hem de yaratıcılıklarını ortaya koydukları ödüllü resim yarışmasında eğitim gördükleri sınıflara göre 3 ayrı kategoride dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Her kategorinin birincisine Notebook, ikincilere iPad ve üçüncülere bisiklet hediye edilen yarışmada 50 çocuk ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildi. Dereceye giren çocuklarla online ortamda bir araya gelen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, çocuklarla sohbet ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yurtiçi Kargo'dan öğretmen ve öğrencilere 23 Nisan müjdesi

Açıklamada verilen bilgilere göre, Yurtiçi Kargo, şirket içinde düzenlenen etkinliğin yanı sıra 23 Nisan kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir indirim kampanyası hazırladı.

23 Nisan – 30 Eylül'de geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmen ve öğrenciler yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25'lik indirimden yararlanabilecekler.

23 Nisan'da başlayacak olan kampanya ile öğretmen ve öğrenciler Türkiye genelindeki herhangi bir Yurtiçi Kargo birimine giderek 30 desiye kadar yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanacakların öğretmen ya da öğrenci olduklarını gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yurtiçi Kargo'nun minikleri geleceğin kargocularını çizdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:17:26. #1.16#

title