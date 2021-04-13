Yurtiçi Kargo, IDC CIO Ödülü aldı
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Yurtiçi Kargo, IDC CIO Ödülü aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yurtiçi Kargo, IDC CIO Ödülü aldı

Yurtiçi Kargo'nun pandemi döneminde hayata geçirdiği ve sektörde yeni bir dönemi başlatan YK Plus projesi, teknolojik altyapısı ile IDC CIO Ödülleri'ne layık görüldü.

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Yurtiçi Kargo'nun pandemi döneminde hayata geçirdiği ve sektörde yeni bir dönemi başlatan YK Plus projesi, teknolojik altyapısı ile IDC CIO Ödülleri'ne layık görüldü.

2019 yılında inovasyon kategorisinde E-kimlik ve YKGame projeleriyle ödül alan Yurtiçi Kargo, bu kez IDS Özel Ödülleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Yurtiçi Kargo, şubat ayında da teknoloji alanında tüketici marka algısını araştıran bir ödül programı olan Tech Brands Turkey kapsamında 'En Teknolojik Marka' ödülünü almıştı.

Bilgi teknolojisi, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi için pazar bilgisi, danışmanlık hizmetleri ve etkinliklerin önde gelen küresel sağlayıcısı, dünya çapında 110'dan fazla ülkede teknoloji ve uzmanlık sunan, dünyanın en büyük uluslararası veri şirketlerinden IDC tarafından organize edilen IDC CIO Ödülleri 2021 sonuçlandı.

Yurtiçi Kargo, pandemi döneminde kargo talebinde yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus projesiyle IDC Özel Ödülleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye genelinde uygulanan proje için geliştirilen YK Plus Mobil uygulamasını binlerce tedarikçisine sunan Yurtiçi Kargo, uygulama ile tedarikçilerin gelir takibi, fatura oluşturma ve eğitim içerikleri gibi birçok özelliğe tek bir uygulamadan ulaşmasını sağladı.

Şirketin Bilgi Sistemleri tarafından 2020 yılının Nisan ayında geliştirilmeye başlayan ve Kasım ayında yayına alınan YK Plus Mobil uygulaması, kargo operasyonunun güvenli ve hızlı bir işleyişle sürdürülmesini sağladı. YK Plus sistemine Taşıyıcı ya da Teslim Noktası olarak dahil olanların kargo süreçlerini takip edebilmeleri için geliştirilen YK Plus Mobil uygulaması ile; kargo işlemlerinin anlık takibi, günlük ve haftalık teslim edilen kargoların listelenmesi, uygulama üzerinden ERP entegrasyonu ile kazanç takibi ve otomatik oluşan faturaları kuruma iletme, eğitim ve oryantasyon içeriklerini takip edebilme gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.

EVDE KARGO BEKLEME DÖNEMİNİ BİTİREN PROJE

Yurtiçi Kargo'nun pandemi başlar başlamaz devreye aldığı YK Plus projesi, kendi içinde 4 farklı teslimat modelini barındırıyor. Bu modeller, konut bölgelerindeki operasyon kabiliyetini artıran Doğrudan Dağıtım Noktaları, esnaflardan oluşan YK Plus Teslim Noktaları, akıllı kargo dolapları ve araç sahibi girişimcilerden oluşan YK Plus Taşıyıcı başlıklarından oluşuyor.

YK Plus Teslim Noktaları ve Akıllı Kargo Dolapları, Yurtiçi Kargo müşterilerini, tercih etmeleri halinde evde kargo beklemekten kurtarırken, DDN ve YK Plus Taşıyıcı modeli adrese teslim kargoların daha hızlı teslim edilmesini sağlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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