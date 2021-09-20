Yurtiçi Kargo gençlerin 'en güvendiği' ilk 10 marka arasına girdi - Haberler Ekonomi
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Yurtiçi Kargo gençlerin "en güvendiği" ilk 10 marka arasına girdi

AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Yurtiçi Kargo gençlerin

Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi'nin (TİA) Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirdiği TİA Gençlik Endeksi G250'ye göre, gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği ilk 10 marka arasında yer aldı.

Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi'nin (TİA) Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirdiği TİA Gençlik Endeksi G250'ye göre, gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği ilk 10 marka arasında yer aldı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, TİA tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştiren G250 araştırmasında 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Türkiye Örneklemi" kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde yaklaşık 3500 genç ile görüşülen araştırmada, gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi.

Endekste aralarında bankacılık, otomobil, e-ticaret, inşaat, kargo, beyaz eşya ve GSM operatörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.

TİA tarafından hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi'nde iki yıl üst üste Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan kargo şirketi ve Türkiye İtibar Endeksi'nde yine art arda en itibarlı kargo şirketi seçilen Yurtiçi Kargo, Gençlik Endeksi G250'de de gençlerin en güvendiği ilk 10 marka arasında yer aldı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri
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