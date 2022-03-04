Yurtiçi Kargo, 'En İtibarlı Kargo Markası' seçildi

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Türkiye İtibar Akademisi tarafından Türkiye'nin en itibarlı markalarının belirlendiği araştırmada, kargo sektörünün 'En İtibarlı Markası' üst üste üçüncü kez Yurtiçi Kargo oldu.

İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' kabul ettiği 26 bölge ve 71 ilde 15 Aralık 2021 - 25 Ocak 2022 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile telefon aracılığıyla görüşüldü. 34 farklı sektörde yer alan markaların itibar derecelendirmesi yapılarak Türkiye'nin en itibarlı markaları belirlendi. Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen araştırmada Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da kargo sektörünün 'En İtibarlı Markası' seçildi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, kullanıcılar tarafından üçüncü kez Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Tüm birimlerimizde ve sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte müşterilerimize en iyi hizmet parolasıyla çalışıyoruz ve verdiğimiz hizmet kalitesini de artırmak için yeni projelere hayat veriyoruz. Bu yüzden özellikle kamuoyu araştırmaları sonucunda aldığımız ödüller bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor" dedi.

"Mesafeleri ortadan kaldırıyoruz"

Son yıllarda birçok kamuoyu araştırmasında ödüle layık görüldüklerine dikkat çeken Önyol sözlerine şu şekilde devam etti:

"Müşterilerimizin gönderilerini istedikleri adreslere en kısa sürede ulaştırarak mesafeleri ortadan kaldırdığımız gibi birimlerimizin sayısını artırarak ve şubelerimizin dönüşümünü sağlayarak müşterilerimizle aramızdaki mesafeleri de ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde bin 200 yüzden fazla birimimiz ve 3 bini aşkın teslim noktası ile müşterilerimize her zamankinden daha yakınız.

Dijital alanda yaptığımız yatırımların da katkısıyla müşterilerimizin bize istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Böylece kullanıcılarımız her hangi bir konuda bizlere çağrı merkezlerimiz, birimlerimiz ve sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşarak istek ve şikayetlerini bildirebiliyorlar ve en kısa sürede çözüm bulabiliyorlar.

Kargo şirketi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana "Söz Verdiğimiz Gibi" sloganından aldığımız güçle Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan tüm müşterilerimize aynı hizmeti vermek amacıyla çalışıyoruz. Uygulamaya sunduğumuz projelerde müşterilerimizin gönderilerine en kısa sürede en konforlu şekilde ulaşabilmelerini amaçlıyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz YK Plus projemizde e-ticaret kullanıcılarına teslimat kolaylıkları sunarak adrese teslim seçeneğinin dışında 3 bini aşkın teslim noktası ve kargo dolapları aracılığıyla da kargolarını almalarına imkan sağlıyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi