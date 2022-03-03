Yurtiçi Kargo, üçüncü kez en itibarlı kargo markası oldu

ARALIK, IĞDIR (AA) - Türkiye İtibar Akademisi tarafından Türkiye'nin en itibarlı markalarının belirlendiği araştırmada, Yurtiçi Kargo üçüncü kez kargo sektörünün en itibarlı markası oldu.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Türkiye Örneklemi" kabul ettiği 26 bölge ve 71 ilde 15 Aralık 2021-25 Ocak 2022 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile telefon aracılığıyla görüşüldü.

34 farklı sektörde yer alan markaların itibar derecelendirmesi yapılarak Türkiye'nin en itibarlı markaları belirlendi.

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen araştırmada Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarının ardından 2021 yılında da kargo sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaların meyvelerini itibarlı ve insanların ilk aklına gelen kargo şirketi olarak topladıklarını aktardı.

Önyol, kullanıcılar tarafından üçüncü kez Türkiye'nin en itibarlı kargo markası seçilmenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm birimlerimizde ve sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte müşterilerimize en iyi hizmet parolasıyla çalışıyoruz ve verdiğimiz hizmet kalitesini de artırmak için yeni projelere hayat veriyoruz. Bu yüzden özellikle kamuoyu araştırmaları sonucunda aldığımız ödüller bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Son yıllarda birçok kamuoyu araştırmasında ödüle layık görüldük. Müşterilerimizin gönderilerini istedikleri adreslere en kısa sürede ulaştırarak mesafeleri ortadan kaldırdığımız gibi birimlerimizin sayısını artırarak ve şubelerimizin dönüşümünü sağlayarak müşterilerimizle aramızdaki mesafeleri de ortadan kaldırıyoruz.

Türkiye'nin 81 ilinde bin iki yüzden fazla birimimiz ve 3 bini aşkın teslim noktası ile müşterilerimize her zamankinden daha yakınız. Dijital alanda yaptığımız yatırımların da katkısıyla müşterilerimizin bize istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Böylece Yurtiçi Kargo kullanıcıları her hangi bir konuda bizlere çağrı merkezlerimiz, birimlerimiz ve sosyal medya aracılığıyla kolaylıkla ulaşarak istek ve şikayetlerini bildirebiliyorlar ve en kısa sürede çözüm bulabiliyorlar. Yurtiçi Kargo olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana 'Söz Verdiğimiz Gibi' sloganından aldığımız güçle Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan tüm müşterilerimize aynı hizmeti vermek amacıyla çalışıyoruz."

Uygulamaya sundukları projelerde müşterilerin gönderilerine en kısa sürede en konforlu şekilde ulaşabilmelerini amaçladıklarını aktaran Önyol, bu amaçla geliştirdikleri YK Plus projesinde, e-ticaret kullanıcılarına teslimat kolaylıkları sunarak adrese teslim seçeneğinin dışında 3 bini aşkın teslim noktası ve kargo dolapları aracılığıyla da kargolarını almalarına imkan sağladıklarını ifade etti.

" Türkiye'nin en itibarlı şirketi" sorusuna kargo sektörü kategorisinde katılımcıların büyük çoğunluğu Yurtiçi Kargo yanıtını verdi

Verilen bilgiye göre, Yurtiçi Kargo'nun üçüncü kez sektörün en itibarlı markası olduğu araştırmada, katılımcılara herhangi bir marka ismi verilmeden yöneltilen tek açık uçlu soru olan " Türkiye'nin en itibarlı şirketi" sorusuna kargo sektörü kategorisinde katılımcıların büyük çoğunluğu Yurtiçi Kargo yanıtını verdi.

Yurtiçi Kargo'yu itibarlı gören katılımcıların bu seçimlerine etki eden beş faktörün ne olduğu yönündeki soruya ise katılımcılar, 'Köklü, sağlam bir kurum olması', 'Sektöründe öncü özellikleri taşıması ya da sektöründe lider konumda olması', 'Yeniliklere, teknoloji ve ürün kalitesi sunması', ' Türkiye ekonomisine katkıda bulunması' gibi cevaplar verdi.

Öte yandan Yurtiçi Kargo, 2019 ve 2020 yıllarında yine Türkiye İtibar Akademisi tarafından yapılan Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında da Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan ilk 30 şirket arasında yer almış, geçtiğimiz yıl TİA Gençlik Endeksi G250'de 18-24 yaş arası gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği ilk 10 marka arasında yer alan tek kargo şirketi olmuştu.