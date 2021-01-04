Yurtiçi Kargo'dan yüzde 21 indirim
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Yurtiçi Kargo'dan yüzde 21 indirim

04.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:51
Yurtiçi Kargo'dan yüzde 21 indirim

Yurtiçi Kargo, yeni yıla özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu. 15 Ocak tarihine kadar sürecek olan kampanya ile Yurtiçi Kargo, tüm bireysel gönderilerde yüzde 21 indirim uygulayacak.

Yurtiçi Kargo, 2021 yılına yüzde 21 oranında indirim kampanyası ile merhaba dedi. Müşterilerine sunduğu kampanyalarla adından söz ettiren Yurtiçi Kargo, yeni yılın ilk günlerinde tüm bireysel gönderilerde kullanabilmek üzere yüzde 21 oranında indirim sunuyor.

Kampanya kapsamında şubelere teslim edilen tüm gönderilerde, standart taşıma ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşteriler yüzde 21 indirim fırsatından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Yurtiçi Kargo şubelerine gittiklerinde 'Yeni Yıl Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yurtiçi Kargo şubelerine ve acentelerine getirilen tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma ve hizmet bedelleri üzerinden uygulanacak söz konusu indirim oranı ile ilgili detaylı bilgiye www.yurticikargo.com adresinden veya 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezinden ulaşılabilecek.

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