Yurtiçi Kargo'dan yatırım hamlesi

Pandemi döneminde en çok çalışan sektörlerden olan kargoda yatırımlar artıyor.

Pandemi döneminde en çok çalışan sektörlerden olan kargoda yatırımlar artıyor. Yurtiçi Kargo bu yıl Türkiye'nin en büyük otomasyon projesini hayata geçirerek 2 yıllık yatırım hedefini 400 milyonun üzerinde tamamlamayı hedefliyor.

Pandemi döneminde hayata geçirdiği yeni projelerle sadece bir yıl içerisinde 2 bin 500 kişiye daha istihdam sağlayan Yurtiçi Kargo, toplam personel sayısını 18 bine çıkardı. Pandemi döneminde 200 milyon liradan fazla yatırım yapan şirket, bu yıl Türkiye'nin en büyük otomasyon projesini hayata geçirerek 2 yıllık yatırım hedefini 400 milyonun üzerinde tamamlamak istiyor.

Pandeminin başladığı Mart ayından bu güne kadar sadece bir yıl içerisinde 200 milyon yatırım yaptıklarını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2021 yılında da yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Sadece bir yıl içerisinde esnaflardan oluşan teslimat noktaları, aracı olan girişimcilere kendi işinin patronu olma fırsatını veren YK Plus Taşıyıcı, en hızlı şekilde kargo teslimatına olanak sağlayan Doğrudan Dağıtım Noktaları, akıllı kargo dolapları gibi büyük projeleri hayata geçiren Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2020 yılının detaylarını aktardı.

"18 bin kişilik istihdam sağlıyoruz"

2020 yılının kendileri için kalitede fark oluşturma yılı olduğunun altını çizen Fatih Önyol, hayata geçirdikleri tüm projelere bu çerçevede karar verdiklerini ifade etti. Sahada hizmet veren birim sayısını kısa süre içerisinde 1048'e çıkardıklarını açıklayan Fatih Önyol, 1 yıl içerisinde iki bin beş yüz ek personel alımı yaparak, çalışan sayısını 18 bine çıkardıklarını açıkladı.

"Hem pandemiden zarar gören esnafın, hem de müşterilerimizin yüzünü güldürdük"

2020 yılı içerisinde hayata geçirmeyi düşündükleri tüm projeleri yaşanan pandemi sebebi ile öne aldıklarını ifade eden Önyol, "projelerimizi 360 derece fayda sağlayacak şekilde üretmeye dikkat ediyoruz. Hem bize, hem müşterilerimize hem de sektöre fayda sağlayacak modellere ağırlık veriyoruz" dedi.

Örnek olarak YK Plus Teslim Noktası projesi ile evinde kargo beklemek istemeyen müşterilerine yeni bir seçenek sunduklarını ifade eden Fatih Önyol, "Müşterilerimize isterseniz hiçbir ek ücret ödemeden anlaşma yaptığımız esnaftan kargonuzu teslim alabilirsiniz dedik. Pandemiden zarar gören esnafımıza da gelin bizim kargo dağıtım sistemimize dahil olun, sizden teslim alınan kargo sayısı kadar ödeme yapalım dedik. Hem pandemiden zarar gören esnafın; hem de müşterilerimizin yüzünü güldürecek bir proje ile dağıtım ağımızı güçlendirmiş olduk. YK Plus Teslim Noktası projemiz ile bugün son rakamlara göre 3 bine yakın noktadan teslimat yapabiliyoruz" dedi.

"Binden fazla girişimciyi kendi işinin patronu yaptık"

Teslim Noktası projesinin yanı sıra, YK Plus Taşıyıcı projesi ile aracı olan herkese, her geçen yıl büyüyen kargo sektöründe kendi işini kurma fırsatı verdiklerini ifade eden Önyol, sadece birkaç ay içerisinde binden fazla girişimcinin sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Bu sistemde girişimcilerin kendilerine ait araçları ile dağıttığı kargo sayısı kadar gelir elde ettiğini açıklayan Genel Müdür Fatih Önyol, başvuruların web sitesi üzerinden alındığını, daha sonra başvuran adayların titizlikle değerlendirilerek sisteme dahil edildiğini açıkladı.

Kısa sürede ciddi bir yatırım hamlesi ile 100'ün üzerinde, yeni birim açtıklarını ifade eden Fatih Önyol, ayrıca Doğrudan Dağıtım Noktaları adını verdikleri yeni birim modelini de hayata geçirdiklerini açıkladı. Sadece dağıtıma odaklanan, bu birimler sayesinde hem şube/acentelerimizde iş yükünü azalttık hem de personel başına düşen kargo sayısında çok ciddi bir iyileşme sağladık dedi.

"Tüm projelerimizi kalite ve memnuniyet artışı adına yapıyoruz"

Yurtiçi Kargo'nun gerçekleştirdiği tüm projeleri kalitede farklılaşma ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarma adına hayata geçirdiğini ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, 2021 yılında da yeni projeler ile sahada olacaklarını açıkladı.

"Türk Ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olduk"

Gerçekleştirdiğimiz yatırımların getirisini de aldıkları ödüller ve müşterilerinin teşekkürleri ile görebildiklerini aktaran Fatih Önyol, "Objektif olarak gerçekleştirilen tüm kamuoyu araştırmalarında müşteri memnuniyeti en yüksek kargo şirketi olarak gösteriliyoruz. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi ve İtibar Akademisi tarafından Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan 30 şirketten biri olarak gösterildik ve listede yer alan tek kargo şirketi olmanın haklı gururunu yaşadık." dedi.

"Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini kuruyoruz"

2021 yılı içerisinde Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezini İstanbul'da tamamlayacaklarını ifade eden Önyol, saatlik ve toplam kapasitede, Türkiye'de eşi benzeri olmayan büyüklükte olacağını açıkladı. Fatih Önyol, ayrıca on binlerce kargoyu saatler içerisinde ayrıştırabilecek bu transfer merkezinin, sektörde büyük bir açığı kapatacağını belirtti.

"Müşteri memnuniyetini yüzde 63 artırdık"

Hayata geçirdikleri projeler sayesinde, müşteri memnuniyetini artırmayı başardıklarını ifade eden Fatih Önyol, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde Yoğunluğun en yüksek seviyeye çıktığı Eylül, Ekim ve Kasım döneminde sektörün şikayet oranları yüzde 46 artarken, biz tarafsız şikayet ölçümleme sistemlerinin verilerine göre, memnuniyet oranımızı yüzde 63 oranında artırdık." dedi.

"Yeni projelerimizi bekleyin"

Müşterilerin taleplerini ve kendilerinden beklentilerini sürekli takip ettiklerini açıklayan Önyol, "Çok yakın zamanda Yurtiçi Kargo kalitesi ve standartları çerçevesinde sektöre yeni modeller kazandırmaya devam edeceğiz. Her zaman daha kaliteli ve daha hızlısı için, sahaya yeni projelerimizi sürmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı