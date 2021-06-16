Kargo şirketinden 'Babalar Günü' kampanyası
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Kargo şirketinden 'Babalar Günü' kampanyası

Kargo şirketinden 'Babalar Günü' kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yurtiçi Kargo, Babalar Gününe özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu.

Yurtiçi Kargo, Babalar Gününe özel indirim kampanyasını resmi hesaplarından duyurdu. 16-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Babalar Günü'nde bireysel gönderilerin yüzde 30 indirimle taşınacağı belirtildi.

Yurtiçi Kargo, 16-30 Haziran tarihlerinde geçerli olacak olan 'Babalar Günü Kampanyası'nı başlattı. Kampanya kapsamında tüm bireysel gönderilerde, standart taşıma, adres alım ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşterilerin yüzde 30 indirimden yararlanabilecekleri kaydedildi.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 'Babalar Günü Kampanyası'ndan yararlanmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

'Babalar Günü Kampanyası' ile ilgili detaylı bilgiye, şirketin şube ve acentelerinin yanı sıra, internet sitesi üzerinden de ulaşılabileceği bildirildi.


Kargo şirketinden 'Babalar Günü' kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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