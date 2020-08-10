Yurtiçi Kargo çalışma saatleri | Yurtiçi Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi mesai saatleri Türkiye'de hizmet veren kargo firmalarından birisi Yurtiçi Kargo'dur. Kargolar günlük hayatımızda çok kullandığımız sistemlerdir. Bir yere ürün göndermek için kargo firmalarını kullanırız. Ayrıca bu kargo firmaların açılış-kapanış saatlerini de bilmemiz gerekir. Peki Yurtiçi Kargo'nun çalışma saatleri ne zaman, kaçta açılır kaçta kapanır?

Kargoların ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çünkü bu saat dilimine göre vatandaşlar şubelere gidip kargolarını vermek istiyorlar. Boşuna erkenden veya geç saatte gitmek istemiyorlar. Yurt içi kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi Kargo çalışma mesai saatleri nedir?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 18:00

SALI : 09:00 - 18:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 18:00

PERŞEMBE : 09:00 - 18:00

CUMA : 09:00 - 18:00

CUMARTESİ : 09:00 - 17:00

PAZAR : Pazar günü tüm şubeler kapalıdır.

Yurtiçi kargo şubeleri hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani firma hafta içi sabah saat 9'da açılıyor ve akşam saat 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu ise pazar günü tamamen kapalı olup, cumartesi günü 09:00 - 17:00 arasında açıktır. Yani cumartesi günleri sabah 9'da açılıp akşam 5'de kapanan firma, normalde 13:00 'a kadar müşterilere şubeden hizmet vermektedir. Ama 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatları sadece şubelerden kabul etmektedir.

YURTİÇİ KARGO AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Yurtiçi Kargo sabah kaçta açılır : 09:00

Yurtiçi Kargo sabah kaçta kapanır : 18:00

Yurtiçi Kargo öğlen molası ne zaman : Öğlen molası mevcuttur ama müşterileri etkilemiyor.

Yurtiçi kargo hafta içi her gün sabah saat 9'da açılmaktadır, akşam ise saat 18:00 'a kadar açıktır. Yurtiçi kargonun öğlen molası vardır fakat bu durum müşterileri etkilemiyor. Yani öğlen arasında bile müşteri olarak şubeye giderseniz işlemlerinizi halledersiniz. Cumartesi günü ise firma yine sabah 9'da açılıyor. Fakat bu sefer kapanış saati 17:00'dır. Yani cumartesi günü 5'e kadar şubeye giderek işlem yapabilirsiniz. Pazar günü ise tüm kargo şubeleri kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO SABAH NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yurtiçi kargo şubeleri sabah saat 09:00 'da açılmaktadır . Bu saatte şubeye giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO AKŞAM NE ZAMANA KADAR AÇIK?

Yurtiçi kargo firmaları akşam saat 18:00' da kapanmaktadır . Yani akşam saat 6'ya kadar açıktır. Yalnızca cumartesi günleri akşam saat 5'e kadar açık durmaktadır.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Evet Yurtiçi Kargo şubeleri cumartesi günleri de açıktır. Cumartesi günü çalışma saatleri 09:00 - 17:00 arasındadır. Fakat normal standart çalışma 09:00 - 13:00 saatleri arasındadır. Bunun dışında 13:00 - 17:00 saatleri arasında sadece şubelerden kargo teslimi ve kabulü yapılmaktadır. Yani öğleden sonra kargolar için şubeye gitmeniz gerekiyor.

Firmanın cumartesi günü hakkında yaptığı açıklama şu şekildedir:

"Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır."

YURTİÇİ KARGO'DA ÖĞLEN MOLASI VERİLİYOR MU? SAAT KAÇTA?

Yurtiçi Kargo şubelerinde öğlen molası verilmektedir. Fakat bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani müşteriler öğlen arasında saat 12:00-13:00 gibi şubeye gitseler bile kargo işlemleri yapabileceklerdir. Öğlen arası da mesai saatleri içerisinde değerlendirilmektedir.

YURTİÇİ KARGO HAKKINDA KISACA BİLGİLER

Yurtiçi Kargo, 1982 yılında İstanbul'da kurulmuş bir kargo şirketidir. Arıkanlı Holding çatısı altında "İbrahim Arıkan" tarafından kurulmuştur. Ülkemizdeki ilk Türk kargo markasıdır. İlk olarak Türkiye'de sonra KKTC'de hizmet vermiştir. Ardından 1996 senesinde yurt dışına gönderim yapmaya başlamıştır.

Yurtiçi kargonun 2020 senesi itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet merkezleri bulunmaktadır. 17 Bölge Müdürlüğü, 33 Aktarma Merkezi, 900'den fazla şubesi, 16.000'den fazla çalışanı ve 5000'in üzerinde araç filosu mevcuttur. Fransız posta şirketi La Poste şemsiyesi altında faaliyet gösteren çözüm ortağı Geopost ile birlikte 2003 yılından bu yana dünyada 220'den fazla noktaya uluslararası gönderi taşımaktadır.

Firmanın "'VIP, Gün Tercihli, Tahsilatlı Gönderi (Kapıda ödeme sistemi)" gibi birtakım özel hizmetleri de vardır. Firma, 2006 yılında kargo paketlemesi hizmetlerine başlamıştır. Normal kargo poşeti, standart kutular, hediye kutuları, rulo tip paketler ve Türkiye'deki kargoculukta ilk olarak, kırılabilecek, hassas, elektronik eşyalar için Havalı Paket gibi paketleme alternatifleri vardır. 2011 yılından itibaren de İnternet Şube, iPad ve iPhone üzerinden online kargo işlem hizmetleri başlatmışlardır.

Yurtiçi kargoda yaklaşık 16 bin kişi çalışmaktadır.

YURTİÇİ KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI NE?

Yurtiçi kargonun müşteri temsilcisi telefon numarası "444 99 99" 'dur. Bu numarayı arayarak çağrı merkezine bağlanabilirsiniz.