Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya

Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı Bakan Çavuşoğlu'nun açıkladığı öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor Öğrenciler ülkelerine döndüğü için büyük sevinç yaşadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan...

24.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:42
Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıkladığı öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor

Öğrenciler ülkelerine döndüğü için büyük sevinç yaşadı

SAKARYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı ve uçuş yasağı koyulan 7 ülkeden Türkiye'ye getirilmeye başlanılan toplam 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek korona virüs salgını önlemleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulmak üzere Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda yurt dışından 345 öğrenci ve içlerinde 2 bebeğinde bulunduğu vatandaşlar ilk olarak uçakla İstanbul Havaalanı'na getirildi. Uçaktan inen 347 vatandaş geçirildikleri sağlık kontrolü sonrasında otobüslere binerek polislerinde eşlik ettiği konvoy ile Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sabahattin Zaim Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurdun girişinde otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirilip bilgileri alındıktan sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ile psikologların destek sunacağı ve sağlık durumları sürekli kontrol altında tutulacak olan vatandaşların aksi bir durum olmaması halinde 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşların yurda yerleştirildiği anlarda AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri de hazır bulunurken, polis ekipleri ise yurdun çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürecek. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu'nun açıkladığı toplam 3 bin 358 öğrenciden toplam bin 992'si Sakarya'da bulunan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen dört Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilecek. Bugün getirilen 348 vatandaşın yanı sıra geriye kalan diğer bin 646 vatandaşın ise önümüzdeki günlerde gruplar halinde Sakarya'ya getirilerek yurtlara yerleştirilmeye devam edecekleri öğrenildi. Bazı öğrenciler ise ülkelerine döndükleri için büyük mutluluk yaşarken, bazıları ise kameralara poz verdi.

Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

Kaynak: İHA

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Yurtdışından getirilen 346 öğrenci, vatandaş ve 2 bebek Sakarya'da karantina altına alındı

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