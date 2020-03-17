Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler havalimanından ayrıldı
Havalimanından görüntüler Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüslerin görüntüleri İSTANBUL - Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler İstanbul havalimanından ayrıldı.
17.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:21
Havalimanından görüntüler
Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüslerin görüntüleri İSTANBUL - Yurtdışından gelen vatandaşları taşıyan otobüsler İstanbul havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA
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