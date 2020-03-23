Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu

Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurtdışından gelen, çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerden 360 kişi Tekirdağ'ın...

23.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:42
Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

TEKİRDAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından yurtdışından gelen, çeşitli görevlerde bulunan vatandaşlar ve öğrencilerden 360 kişi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Bütün dünyayı etkisi alan korona virüs nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 7 ülkeden gelecek 3 bin 358 öğrencinin karantina altına alınacağını açıklamasının ardından 2 gün önce Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa İlçesine sevkler başladı. Otobüslerle taşınıp Tekirdağ'a getirilen 360 kişi burada 14 gün süre ile karantinada kalacak şekilde öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yerleştirilme sırasında ekipler özel giysiler ve maskeler takarak çeşitli önlemler aldığı görüldü.

Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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Yurtdışından gelen 360 kişi Tekirdağ'da karantinaya alındı

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