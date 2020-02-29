Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti'nden İdlib şehitleri için taziye mesajı

29.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:30

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de barış ve huzuru tesis etmek amacıyla mazlumların hamisi olan kardeş Türk askerlerinin hain ve kalleş bir saldırıya uğramasından dolayı derin bir üzüntü duyduk. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, kardeş ülke Türkiye'ye içten başsağlığı diliyor ve acılarına ortak oluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, "Saldırı Türk halkını derinden üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür. Kardeş Türkiye, mazlum insanları korumak, hakkın ve haklının safında mücadele etmek için Suriye'de bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Tüm Müslümanların Türkiye'nin yanında durmaya ve onunla dayanışma sergilemeye davet edildiği açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de zalimlere karşı verdiği mücadeleye destek verildiği ve yanında yer alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA