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Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri saklandıkları evde yakalandı

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri saklandıkları evde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde saklandıkları tespit edilen 4 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde saklandıkları tespit edilen 4 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mahkemede tutuklama kararı verilen 4 kişi cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan, ihraç edilmiş eski Komiser H.B., eski Komiser Yardımcısı A.D., eski polis memuru M.D. ve eski matematik öğretmeni H.İ. isimli şahısların Keşan'da bir evde saklandıkları tespit edildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 4 kişi gece saatlerinde düzenlenen bir operasyonla saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ilk sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılırken, bugün mahkemeye çıkarıldı. Adli makamlarca tutuklama kararı verilen 4 FETÖ üyesi cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri saklandıkları evde yakalandı

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