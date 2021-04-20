Yurtdışına kaçmaya çalışan 5 kişiden 1'i PKK, 2'si FETÖ üyesi odluğu ortaya çıktı
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Yurtdışına kaçmaya çalışan 5 kişiden 1'i PKK, 2'si FETÖ üyesi odluğu ortaya çıktı

Yurtdışına kaçmaya çalışan 5 kişiden 1'i PKK, 2'si FETÖ üyesi odluğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını ve bunlardan 1'inin PKK, 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını ve bunlardan 1'inin PKK, 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğunu duyurdu.

MSB, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK üyesi 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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