Yurtdışına kaçmaya çalışan 5 kişiden 1'i PKK, 2'si FETÖ üyesi odluğu ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını ve bunlardan 1'inin PKK, 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını ve bunlardan 1'inin PKK, 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğunu duyurdu.

MSB, Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK üyesi 2 kişinin ise FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı