Yurtdışı üzerinden yayın yapan internet adreslerine erişim engeli

Denizli'de jandarma ekipleri yurt dışı üzerinden yayın yapan toplamda 512 internet adresine erişim engeli getirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, terör örgütü propagandası, müstehcen içerikli suç paylaşımlarını ve zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 302 adet yasadışı bahis, 192 adet müstehcen ve 18 adet terör örgütü propagandası içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi adresi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince; toplam 512 internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa