Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Almanya temaslarını bitirdi

12.02.2020 03:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 03:32

TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Almanya, Hollanda ve Belçika'yı kapsayacak ziyaretlerinin ikinci gününde Köln'deki Türk sivil toplumu kuruluşlarının genel merkezlerini ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın başkanlığını yaptığı heyette AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli yer aldı.

Heyet Köln'de genel merkezleri bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Diyanet İşleri Tu¨rk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Göru¨ş (IGMG), Alevi-Bektaşi Ku¨ltu¨r Enstitu¨su¨ (ABK), Almanya Demokratik Ülku¨cu¨ Tu¨rk Dernekleri Federasyonu KRV 1. Bölge, Maarif Vakfı Avrupa ve Avrupa Tu¨rk İslam Birliği (ATİB) yöneticileriyle görüştü.

Heyet daha sonra, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu resmi konutunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Komisyon üyeleri görüşmelerin ardından basın mensuplarına Almanya temaslarını değerlendirdi.

"Görüşmeler verimli geçti"

TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, dün Berlin bugün ise Köln'deki temaslarının çok verimli geçtiğini ifade etti.

Birinci neslin Avrupa'ya gelen, ikinci neslin Avrupa'da yaşayan, üçüncü neslin ise Avrupalı Türk toplumu haline geldiğini aktaran Sırakaya, şöyle konuştu:

"Bu insanların hem yaşamış oldukları ülkelerin birer parçası, aynı zamanda da Türk toplumunun da birer parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın millet bilincini koruyabilmesi için Türkiye ile olan aidiyet bağlarını devam ettirmelerini sağlamamız gerekiyor. Kendi aralarında da muhakkak organize bir topluluk olarak bulunmaları, haklarını hukuklarını hem siyasi hem sosyal anlamda bir araya gelip ilgili ülkelerdeki siyasilerle paylaşmaları gerekiyor."

Avrupa'daki Türk toplumunun öncelikli konuları arasında anadil Türkçe ve eğitim konularının olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Sırakaya, burada kendilerine iletilen sorunları gerek TBMM gerekse ilgili birimlere sunarak çözüm bulunmasına katkı sunacaklarını bildirdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da ister Türk pasaportunu korusun, isterse yaşadığı ülkenin vatandaşlığına geçmiş olsun buradaki insanımızın Türkiye ile bağını, Türkçesini ve kültürünü koruma arzusunun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Yıldız, "Türk dünyası çok büyük bir dünya. Sizler hem Türk dünyasının bir parçasısınız hem bulunduğunuz ülkenin bir parçasısınız. Parlamento bizim komisyonumuzdan edineceği bilgileri ve önerileri mutlaka yürütmede pratiğe geçirmeye çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

"Görevimiz çözüm üretmek"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, görevlerinin burada vatandaşlarla bire bir temas kurmak, Alman makamlarıyla ve siyasilerle de görüşüp iletişim sorunlarını belirleyip çözüm üretmek olduğuna işaret etti.

Cinisli, "İnşallah buradaki izlenimlerimizi ve duyduklarımızı Ankara'da rapor olarak sunup devletimize ileteceğiz. Bugüne kadar Türk devletinin yurt dışındaki vatandaşlarına olan ilgisi eksilmemiştir, en üst seviyede devam etmiştir ve bundan sonra da böyle devam edecektir." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin içinde yer aldıkları komisyonun yurt dışında yaşayan Türkler için kurulmasını çok önemsediklerini belirterek, yeni bir komisyon olarak gerek Türklerin yaşadığı ülkelerde gerekse Türkiye'de çok önemli işlevleri yerine getireceğine inandıklarını söyledi.

Çetin, "Avrupa Türklüğü de büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Avrupa Türklüğünün kendi kültürel kimliğini, anadilimiz Türkçeyi ve dini inancımızı koruyarak, üzerinde yaşadıkları devletlerle uyum içerisinde, eğitimli bir nesil yetiştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncü nesil 150 kelime Türkçeye sahip"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise ziyaretlerine Almanya'dan başladıklarını, bunun nedeninin ise en çok Türk vatandaşının Almanya'da yaşaması ve dolayısıyla sorunların da en çok burada ortaya çıkması olduğunu vurguladı.

Güzelmansur, "İki gündür gözlemlediğim konulardan ilki Türkiye'deki siyasi iç çekişme burada kendisini göstermiş. Toplumumuzun birbirinden ayrışmasını ben burada Almanya'da da gözlemledim. Diğer büyük sorun ise dil sorunu. Ne yazık ki buradaki üçüncü nesil 150 kelimeden fazla Türkçeye sahip değil. Gençler kendi kültürünü yaşamıyor ve dilini unutma seviyesine gelmiş. Komisyon olarak bu sorunun çözülmesi için birlik ve beraberlik içinde elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz." diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Alt Komisyonu, temaslarına Belçika'da ve Hollanda'da devam edecek.

Kaynak: AA