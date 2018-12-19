Yurtdışı Müteahhitlikte Hedef: 100 Binin Üzerinde İstihdam

– Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Üyesi Kartal Usluel, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında istihdam edilen Türk işgücü sayısını 100 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

TBM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Türk İşgücü İstihdamı" konulu panelde konuşan Usluer, Türk müteahhitlerinin 1990'lı yıllarda yıllık 2 milyar dolar tutarındaki yurtdışı projeleri kapsamında 100 binin üzerinde Türk işçisi istihdam ettiklerini söyledi ve ekledi:

"Son dönemde yılda 20-30 milyar dolar düzeylerine çıkan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında istihdam edilen Türk işgücü sayısının ise 35 binlere kadar geriledi.

"Firmalarımız artık ağırlıklı olarak Uzak-Doğulu veya Afrikalı işgücü istihdam ediyorlar. İstihdamı teşvik düzenlemelerinde bugüne kadar yurtdışı istihdamın hak ettiği ilgiyi, desteği alamadığını görüyoruz. "Ülkemizin istihdamı artırmaya en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşarken yurtdışında azalan Türk işgücü istihdamını arttıracak önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi çok önemli.

"Diğer yandan son dönemde yurtdışından dönen işçilerin bazı avukatlık büroları tarafından havaalanında karşılanarak işveren aleyhine büyük davaların açıldığını görüyoruz.

"Türkiye ile çalışılan ülke arasındaki farklı uygulamaların suistimal edildiği bu davalarda kazanılan çok yüksek miktardaki tazminatların da işçilerin eline geçmeden büyük kısmının bu büroların gelir hanesine yazıldığı biliniyor.

"İstihdamın artırılabilmesi için mutlaka öncelikle yabancı ülkelerde istihdam edilen Türk işgücünün farklı statü ve şartları dikkate alınarak çalışma mevzuatında düzenlemeler yapılmalı, içtihat oluşturulmalıdır."

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun son dönemde istihdamı artırmaya yönelik teşvikleri hakkında katılımcılara bilgi verirken, çalışmaları daha ileriye taşımayı hedeflediklerini de vurguladı.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç da, son olarak vergi ve SGK borç yapılandırmasına başvuran ancak taksitlerini ödemeyenlere bir şans daha verildiğini söyledi.

Panelde, yurtdışında Türk işgücü istihdamının artırılması için sektör temsilcileri tarafından ortaya konan öneriler 5 konuda yoğunlaştı:

Çalışma mevzuatında yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin kendine özgü şartları ve özellikleri dikkate alınarak bir düzenleme yapılması, İş-Kur tip sözleşmelerinde iyileştirmeler yapılması,



İşçi-işveren uyuşmazlıklarındaki belirsizliklere açıklık getirecek yasal bir düzenleme yapılması,



Sigorta prim yüklerinin düşürülmesi,



Hem gidilen ülke hem Türkiye'deki yükümlülüklerde ortaya çıkan mükerrerliğin giderilmesi,



İŞKUR uygulamalarının basitleştirilmesi ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA