Yurta Kalan Kız Öğrenciler Okul Boyadı

Samsun'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler köy ilkokulunda öğrenim gören öğrencilere hem kırtasiye yardımında bulundu hem de okullarının dışını boyadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde farklı fakültelerde öğrenim gören kız öğrenciler, barındıkları yurtta hazırladıkları "Gönül bağı" sosyal sorumluluk projesi kapsamında harçlıklarından biriktirdikleri paralarda ilkokul öğrencileri için çeşitli kırtasiye malzemesi alarak, daha önceden belirledikleri Düvecik ilkokuluna gittiler.

Burada öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan üniversite öğrencileri, çocuklarla da bir süre çeşitli oyunlar oynadı.

Okulun dışının boyasının eskidiğini fark eden üniversite öğrencileri daha sonra okulun dışını boyamak ve süslemek için hazırlık yaptı.

Bir hafta sonra tekrar okula giden Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, kendilerinin temin ettikleri boya ve fırçalarla okulun, dış duvarlarını boyayarak, çeşitli resimler çizdi.