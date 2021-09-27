Yurt Sorunu Yaşayan Öğrenciler Misafirhanelerde Ağırlanacak

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitimleri için Şanlıurfa'yı tercih eden üniversite öğrencilerinden yurt çıkmayan, yedekte bekleyen ve konaklama sorunu yaşayanların kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici olarak ağırlanacağını açıkladı.

Önceki gün, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Vali Yardımcıları, Yurtkur ve misafirhanesi olan kamu kurum kuruluşları amirleriyle bir planlama toplantısı gerçekleştiren Vali Erin, eğitim için Harran Üniversitesi'ni tercih eden ancak yurt sorunu yaşayan öğrencileri, konaklama sorunları çözülene kadar kamu kurumlarının misafirhanelerinde ağırlayacaklarını açıkladı.

Konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin sorununu çözmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Açık Kapı Şube Müdürlüğü başvuruları telefonla alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

0414 312 99 51 - 52

0414 344 00 52 - 53

Açık Kapı Şube Müdürlüğü

0414 313 18 43

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