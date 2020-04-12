Yurt personeli Irak'tan getirilen işçiler için seferber oldu
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Yurt personeli Irak'tan getirilen işçiler için seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina süresi için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarında yerleştirilen 351 Türk vatandaşına ev rahatlığında hizmet sağlanması için...

12.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
Yurt personeli Irak'tan getirilen işçiler için seferber oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina süresi için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarında yerleştirilen 351 Türk vatandaşına ev rahatlığında hizmet sağlanması için görevliler adeta seferber oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmayla Irak'ın başkenti Bağdat'tan kalkan uçaklarla Kütahya'ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hezar Dinari ve Emine Gülbahar Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirilen biri kadın 351 kişinin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Her biri ayrı odalara yerleştirilen 351 kişi için koruyucu elbiseler giyen görevliler günlük 3 öğün yemeği odaların kapısına bırakıyor. Her gün sağlık kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılan vatandaşlara 24 saat sınırsız internet imkanı da sağlanıyor.

Yurt personelinden Türk işçisine doğum günü sürprizi

Yurtta misafir olan Çorumlu Kazım Sucu'ya yurt personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Kaldığı odanın kapısı çalınan Sucu, kapıyı açtığında KYK personelinin elinde üzerinde mumlar yanan pastayı görünce şaşkınlık yaşadı.

Sucu, doğum günü sürprizi dolayısıyla KYK personeline teşekkür etti.

"Onları kendi evindeymiş gibi rahat ettirmeye çalışıyoruz"

Kütahya Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Nisan'da Irak'tan yurda getirilen biri kadın 351 kişinin 8 gündür gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Yurtta kalan misafirlere her türlü imkanın sağlandığını belirten Gayret, şöyle konuştu:

"Biz misafirlerimizin her birine ayrı oda tesis ettik ve onları kendi evindeymiş gibi rahat ettirmeye çalışıyoruz. Düzenli olarak her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Bugüne kadar ise misafirlerimizin hiçbirinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Özel ihtiyaçları personelimiz tarafından karşılanıyor. Personelimiz en üst düzeyde tedbir alarak misafirlerimize hizmet ediyor."

Gayret, yurtta kalan misafirlerin 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasının ardından bir koordinasyonla ailelerine kavuşacaklarını dile getirdi.

"Yurttaki personel bizim her ihtiyacımızı karşılıyor"

Denizli'de ikamet eden Salih Kılıç ise 6 aydır Irak'ta çalıştığını ifade ederek, "Allah razı olsun devletimiz bizi oralarda bırakmadı ve bizi ülkemize getirdi. Yurttaki personel bizim her ihtiyacımızı karşılıyor." dedi.

Sivaslı Veli Kaya da Kovid-19 salgını başladıktan sonra 19 gün boyunca şantiyeden dışarı çıkmadıklarını, Türkiye'nin girişimiyle yurda döndüklerini anlattı.

Kaynak: AA

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