Yurt öğrencilerinden "Yalnız Değilsiniz" projesi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler "Yalnız Değilsiniz Projesi" kapsamında yaşlıların evlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi başlattı. Yalnız Değilsiniz Projesi kapsamında yurdun bulunduğu bölgede yalnız yaşayan yaşlı bireyleri ziyaret eden üniversite öğrencileri, aynı zamanda yaşlıların evindeki tüm ihtiyaçları da gideriyor. Öğrencilere yurt müdürü Nihan Kırca'da destek veriyor. Yaşlıların evini temizleyen öğrenciler, çevredeki vatandaşlardan da takdir topluyor. - DÜZCE