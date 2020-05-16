Yurt müdüründen karantina konseri Kırşehir'de, Maldivler'den karantina için gelen 209 Türk vatandaşına karantina bölgesi sorumlu müdürü tarafından moral konseri verildi.

Kırşehir'de, Maldivler'den karantina için gelen 209 Türk vatandaşına karantina bölgesi sorumlu müdürü tarafından moral konseri verildi.

Maldivler'den Kırşehir'e getirilerek yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinaya alınanlar için konakladıkları yurdun müdürü konser verdi. Fatma Bacı Öğrenci Yurdu Müdürü Nurullah Soylu, yurttaki karantina sürecinde misafir edilen 209 Türk vatandaşına moral vermek amacıyla konser düzenledi. Yurdun bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 5 kişilik müzisyen ekibi Soylu'ya eşlik etti. Konserde, Soylu ve ekibi tarafından tasavvuf eserlerinin yanı sıra Kırşehir ve Neşet Ertaş'a ait türküler seslendirildi. Kaldıkları odaların pencerelerinden konseri izleyen misafirler, alkışlarıyla türkülere eşlik etti.

Yurtta kalanların talepleriyle bazı oyun havalarını da seslendiren ekip, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Yurdun pencerelerinden izleyen bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla konseri kaydetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA