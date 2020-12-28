Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından tanıtım programı
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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından tanıtım programı

28.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:25
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından tanıtım programı

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, madencilik sektörünün Türkiye için önemini geniş toplum kesimlerine anlatabilmek amacıyla tanıtım programı başlattı.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, madencilik sektörünün Türkiye için önemini geniş toplum kesimlerine anlatabilmek amacıyla tanıtım programı başlattı.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfından yapılan yazılı açıklamada, ulusal ölçekte yayın yapan televizyon kanallarında yürütülen tanıtım programı kapsamında, madenciliğin ekonomik ve toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu mesajını veren reklam yayınları yapıldığı belirtildi.

Tanıtım kapsamında, anlaşmalı televizyon kanallarında madencilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla sektördeki güncel gelişmelerin ele alındığının ifade edildiği açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kesintiye uğrayan ve ilgili toplum kesimlerine madencilik konusunda detaylı bilgi aktarılmasına olanak sağlayan kongre, sempozyum, seminer, teknik gezi faaliyetlerine alternatif olarak çevrimiçi etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Başkanı Güven Önal, tanıtım programıyla sosyo ekonomik gelişmenin temeli olan madenciliğin Türkiye için önemini geniş toplum kesimlerine anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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