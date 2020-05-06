Yurt karantinasında vatandaşlara tam destek

Gölbaşı Belediyesi, yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'nda karantinaya alınmasının ardından vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmedi.

Cipsten meşrubata birçok isteği bulunan vatandaşlara ihtiyaçları belediye personeli tarafından temin edilerek teslim edildi. Bu isteklerden en ilginçleri ise hamile bir vatandaşın bulantıyı bastırmak için istemiş olduğu cips ve kola ihtiyacı bir de başka bir vatandaş Sonat Taciser Esirgemez'in Türk kahvesi talebiydi. Yurt dışından geldikten sonra Şehit Özel Harekatçılar Kız Yurdu'nda karantinaya alınan Esirgemez, Gölbaşı Belediyesi'nden Türk kahvesi talebini iletti. Hızlıca temin edilen Türk kahvesi gözyaşları ile karşılandı. Teşekkür videosunu Gölbaşı Belediyesi'ne ileten Sonat Hanım şunları söyledi:" Kırk yıl hatırı olan kahve bizim için çok önemli bir ihtiyaçtı. Gölbaşı Belediyesi sesimizi duydu. İnsan kahveyi görünce ağlar mı? Ben ağladım. Buradan Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerine bir kez daha teşekkür ederim."

Kaynak: Bültenler