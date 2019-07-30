Yurt içine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA