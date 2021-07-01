Yurt içinden ve dışından öğretmen ve sosyal hizmet uzmanları EÜ'de bir araya geldi

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyumda yurt içinden ve yurt dışından öğretmen ve sosyal hizmet uzmanları bir araya geldi.

Program kapsamında tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sürecinde 0-6 yaş arası çocukların eğitimleri masaya yatırıldı.

Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından "Uluslararası 0-6 Yaş Çocuk Eğitiminde Uygulama Etkinlikleri - Covid-19 Pandemi Süreci Deneyimleri"konulu sempozyum düzenlendi. Çevrim içi olarak yapılan sempozyuma EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fulya Atalay Yalçın, yurt içinden ve yurt dışından öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları,akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Salgın sürecinde pek çok online etkinlik düzenlediklerini ifade eden EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, "Meslek Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programımız öncülüğünde Uluslararası 0-6 Yaş Çocuk Eğitiminde Uygulama Etkinlikleri - Covid-19 Pandemi Süreci Deneyimleri başlıklı sempozyum gerçekleştirdik. Sempozyumumuza; Antalya, Almanya, Amerika ve Dubai'den Türk ve yabancı öğretmenler sosyal hizmet uzmanlarıyla bir araya gelerek pandemi sürecinde 0-6 yaş çocuklarının eğitimleri hakkında yaptıkları çalışmalarla ilgili fikir paylaşımında bulundular. Programımızın oldukça verimli geçtiğini ifade edebilirim. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerimize ve nitelikli sunumları ile önemli bilgiler paylaşan öğretmen ve sosyal hizmet uzmanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'dan katılım gösteren eğitim koordinatörü ve okulöncesi öğretmenleri Safiye Kargılı ve İrem Can Kanabakan, Türk-Amerikan ailelerinin çocuklarıyla online olarak yaptıkları başarılı çalışma örneklerini aktardılar. Dubai'den katılım sağlayan Melike Nur Terzioğlu çocuk hikâyelerinin, masallarının bu süreçte nasıl etkili kullanılacağına ilişkin başlattığı ve deneyimlediği yöntemler hakkında yaratıcı bilgiler paylaştılar. Amerika'dan katılan erken çocukluk dönemi eğitim ve geliştirme koordinatörü Tanşule Tosun Doğan Demir, pandemi sürecinde ailelerin çocukların gelişimleri için TACAC derneği olarak yaptıkları ve planladıkları çalışmalara değindiler. California'da okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Shanonn Hoffmann tarafından, pandemi sürecinde çocuklara uyguladıkları eğitim planının örnekleri paylaşıldı. Almanya'dan katılım sağlayan sosyal hizmet uzmanları ve öğretmenler özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle gerçekleştirdikleri farklı teknik ve yöntemler hakkında bilgiler verdiler. Kültür ve eğitim danışmanı olarak çalışmalar yürüten Sabahat Dokel, süreçte çocukların farkındalıklarını artırmaya yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Almanya'da kreş öğretmeni olarak görev yapan Funda Fidan Bismarktplatz tarafından küçük yaş grubunda zorlandıkları ve sürece uyumu kolaylaştırma konusunda geliştirdikleri yöntemlerle ilgili çok değerli bilgiler paylaştılar.

Kaynak: Bültenler