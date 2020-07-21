Yurt içindeki yabancıların çalışma izinleri sonuçlandırılmaya başlandı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili normalleşme süreci kapsamında, yurt içinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili normalleşme süreci kapsamında, yurt içinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla toplam 145 bin 231 yabancıya çalışma izni verildiğini belirterek, son dönemde salgına karşı mücadelede getirilen kurallara uyulması için işveren ve yabancılardan Bilim Kurulu'nun kararlarına uyacaklarına dair taahhüt istenildiğini vurguladı.

Kovid-19 salgını döneminde çalışma izinlerine ara verildiğini dile getiren Selçuk, ancak normalleşme süreci kapsamında yurt içinde ikamet eden yabancı uyrukluların çalışma izinlerinin sonuçlandırılmaya başlandığını duyurdu.

Yabancıların çalışma izni alabilmesine ilişkin sürecin detaylarını paylaşan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Toplam süresi en az 6 ay olup geçerliliği devam eden ikamet izni sahibi yabancılar başvuru yapabiliyor. Ülkemizde geçerli ikamet izni bulunmayan yabancılar ise uyruğunda bulunduğu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri kanalıyla başvuruda bulunuyor. Çalışma izni, başvuranların belirli kriterlerin sağlanması sonucu veriliyor. Kriterler, işyerinin niteliği veya statüsünün yanı sıra yabancının niteliği, yapılacak iş ile sektöre bağlı olarak farklılaşabiliyor."

Bakan Selçuk, yerel iş gücünün istihdamını teşvik etmek amacıyla yabancı çalışma izni talep edilen iş yerinde her bir yabancı çalışan için en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan düzenlemelerin yerli-yabancı iş gücü ayırt etmeksizin herkese uygulandığını vurgulayan Selçuk, denetim birimlerince gerekli işlemlerin yapıldığını, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun ve çalışma izni almış olarak çalışılmasına hassasiyet gösterildiğinin bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA