Yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı Türkiye'de Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye'de Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,5 azalarak 7 milyon 958 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 75 milyon 346 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,5 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 4 milyar 61 milyon 93 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 96,0'ını 3 milyar 900 milyon 318 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,0'ını ise 160 milyon 775 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 TL oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 67,9 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs), yüzde 61,6 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda (Giyecek, ilaç, çanta, kamera, film vb.) ve yüzde 61,0 ile konaklama harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 74,7 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 11,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 7,4 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA