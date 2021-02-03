Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı
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Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı

03.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:33
Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.64'ü buldu.Yurt içi üretici fiyatlarında, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19.17, imalatta yüzde 28.42, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.02, su temininde yüzde 25.88 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 34.08, dayanıklı tüketim malında yüzde 29.87, dayanıksız tüketim malında yüzde 21.02, enerjide yüzde 3.22, sermaye malında yüzde 28.34 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.46, imalatta yüzde 2.73, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.2, su temininde yüzde 15.61 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2.25, dayanıklı tüketim malında yüzde 4.34, dayanıksız tüketim malında yüzde 3.28, enerjide yüzde 2.99, sermaye malında yüzde 1.48 artış olarak gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı
Yurt içi üretici fiyatları Ocak'ta yüzde 2.66 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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